Росіяни не можуть досягти навіть тактичного успіху на Бахмутському напрямку, - Череватий

Російські загарбники не можуть досягти навіть тактичного успіху на Бахмутському напрямку.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це свідчить про те, що вони не можуть уже тривалий термін досягнути там будь-якого суттєвого прогресу, хоча б на рівні тактичного успіху. Це свідчить про те, що там побудована грамотна оборона", - заявив він.

За словами Череватого, нещодавно там перебував командувач генерал-полковник Олександр Сирський, який дав додаткові настанови, вказівки і підсилив українськими резервами це угруповання.

"Це свідчить про те, що вони будь-що хочуть, по-перше, відтягнути наші сили і засоби з Бахмутського напрямку, по-друге, напередодні річниці принизливої для них Харківської операції показати хоч якийсь невеликий проміжний результат, але нічого не вийде", - додав він.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), контрнаступ українських воїнів змушує ворога передислокувати свої сили, які обороняються у західній частині Запорізької області, де її послабили українські воїни. Через таку деградацію сил росармії виникає можливість для будь-якого прориву ЗСУ, який може стати вирішальним.

Зокрема ISW стверджує, що військові влаштували ще одну вилазку на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Також просунулись до околиць Роботиного в Запорізькій області.

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