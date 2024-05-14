ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни могли розстріляти двох волонтерів у Вовчанську

Вовчанськ, Вівторок 14 травня 2024 17:38
UA EN RU
Росіяни могли розстріляти двох волонтерів у Вовчанську Ілюстративне фото: росіяни могли розстріляти волонтерів у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Двоє волонтерів, які поїхали до Вовчанська евакуювати місцевих жителів, зникли безвісти. Їх могли розстріляти окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова у Facebook.

Він розповів, що волонтери хотіли евакуювати родину із Вовчанська на власному автомобілі. До пункту призначення вони так і не доїхали та зникли безвісти.

"Ми вже розслідуємо цю справу, але, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один із них, ймовірно, поранений, другий - не вижив", - написав Болвінов.

За його словами, свідок у справі - 19-річний хлопець, який приїжджав до Вовчанська, щоб допомогти вивезти свою бабусю та інших родичів. Поки вони збирали речі, до будинку увірвалися російські військові. Окупанти розділи хлопця і кинули у підвал.

Коли він спробував втекти, росіяни відкрили вогонь. Після цього ворожі солдати знову зловили його та погрожували вбити. Хлопець звільнився після того, як окупанти вночі пішли з дому.

Військові злочини РФ у Харківській області

Нагадаємо, минулого тижня росіяни продовжують наступ у Харківській області. Вони задіяли десятки тисяч солдатів для прориву кордону.

Учора, 13 травня, Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що росіяни під Вовчанськом утримують у підвалі мирних жителів. Про це вдалося дізнатися від очевидців, які зуміли втекти звідти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вовчанськ Харків Війна в Україні
NEWS
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть