Росіяни могли розстріляти двох волонтерів у Вовчанську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова у Facebook .

Він розповів, що волонтери хотіли евакуювати родину із Вовчанська на власному автомобілі. До пункту призначення вони так і не доїхали та зникли безвісти.

"Ми вже розслідуємо цю справу, але, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один із них, ймовірно, поранений, другий - не вижив", - написав Болвінов.

За його словами, свідок у справі - 19-річний хлопець, який приїжджав до Вовчанська, щоб допомогти вивезти свою бабусю та інших родичів. Поки вони збирали речі, до будинку увірвалися російські військові. Окупанти розділи хлопця і кинули у підвал.

Коли він спробував втекти, росіяни відкрили вогонь. Після цього ворожі солдати знову зловили його та погрожували вбити. Хлопець звільнився після того, як окупанти вночі пішли з дому.