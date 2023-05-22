Окупанти обстріляли село в Херсонській області: було поранено одну людину
Російські війська обстріляли село в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Російська армія атакувала Качкарівку Милівської громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через обстріл одна людина дістала поранення.
"Постраждалого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - пояснили в ОВА.
Обстріли Херсонської області
Російські війська регулярно завдають ударів по селах і містах лівобережної частини Херсонської області. Її вдалося звільнити восени 2022 року, бо російські війська були змушені покинути захоплені території.
Нещодавно в результаті умисної атаки росіян в селі Козацьке Херсонської області загинув чоловік.
Також у середу, 17 травня, російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинуло троє людини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.