Окупанти обстріляли село в Херсонській області: було поранено одну людину

Російські війська обстріляли село в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Російська армія атакувала Качкарівку Милівської громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через обстріл одна людина дістала поранення.

"Постраждалого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - пояснили в ОВА.

Обстріли Херсонської області

Російські війська регулярно завдають ударів по селах і містах лівобережної частини Херсонської області. Її вдалося звільнити восени 2022 року, бо російські війська були змушені покинути захоплені території.

Нещодавно в результаті умисної атаки росіян в селі Козацьке Херсонської області загинув чоловік.

Також у середу, 17 травня, російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинуло троє людини.