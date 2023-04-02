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Росіяни з мінометів обстріляли чотири громади Сумської області

Фото: росіяни з мінометів обстріляли чотири громади Сумської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти за добу здійснили десятки мінометних обстрілів по чотирьох громадах Сумської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумської області: Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської", - сказано у повідомленні.

У Юнаківській громаді було зафіксовано 20 прильотів з міномета. Це призвело до пошкодження приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі.

У Хотінській громаді зафіксовано 12 прильотів, внаслідок яких було пошкоджено шість приватних будинків.

"Білопільська громада: зафіксовано два обстріли з міномета - 17 прильотів. Краснопільська громада: був обстріл з ПТРК (керована ракета) по території громади, а також мінометний обстріл - 2 прильоти", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 квітня вкотре російські військові атакували прикордонні території Сумської області.

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