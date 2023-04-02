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Россияне из минометов обстреляли четыре общины Сумской области

Фото: россияне из минометов обстреляли четыре общины Сумской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты за сутки совершили десятки минометных обстрелов по четырем общинам Сумской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 4 общин Сумской области: Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Хотинской", - говорится в сообщении.

В Юнаковской общине было зафиксировано 20 прилетов из миномета. Это повлекло повреждение помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линию электросети.

В Хотинской общине зафиксировано 12 прилетов, в результате которых были повреждены шесть частных домов.

"Белопольское общество: зафиксировано два обстрела из миномета - 17 прилетов. Краснопольское общество: был обстрел с ПТРК (управляемая ракета) по территории общины, а также минометный обстрел - 2 прилета", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 1 апреля в очередной раз российские военные атаковали приграничные территории Сумской област .

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