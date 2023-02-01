Росіяни майже вдвічі урізали зарплати колаборантам на ЗАЕС

Окупанти пояснюють це тим, що Запорізьку АЕС зупинено, її блоки не експлуатуються, а тому й усі гроші виплачувати не потрібно.

При цьому раніше загарбники анонсували анулювання трудового стажу та відпусток, зароблених в українському ВП ЗАЕС тими працівниками, які перейшли на бік РФ.

"Отже, загарбники не змигнувши оком порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують моральний та психологічний тиск на працівників ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують провести відновлювальні роботи на Запорізькій атомній електростанції, щоб подати харчування для транзиту електроенергії до Росії.

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