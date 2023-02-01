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Россияне почти вдвое урезали зарплаты коллаборантам на ЗАЭС

Фото: Россияне почти вдвое урезали зарплаты коллаборантам на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Самопровозглашенное "руководство" Запорожской атомной электростанции урезали зарплаты работникам, которые подписали контракты оккупантами. Зарплаты коллаборантов уменьшили почти вдвое - на 45%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома" в Telegram.

Оккупанты объясняют это тем, что Запорожская АЭС остановлена, ее блоки не эксплуатируются, а потому и все деньги выплачивать нет необходимости.

При этом ранее захватчики анонсировали отмену трудового стажа и отпусков, заработанных в украинском ВП ЗАЭС теми работниками, которые перешли на сторону РФ.

"Итак, захватчики не моргнув глазом нарушили свои же обещания, которые давали атомщикам Запорожской станции, переманивая их на сторону РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают моральное и психологическое давление на работников ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют провести восстановительные работы на Запорожской атомной электростанции, чтобы подать питание для транзита электроэнергии в Россию.

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Запорожская АЭС