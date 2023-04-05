Росіяни масово вивозять український ліс з околиць Маріуполя, - Маляр

За її словами, з самого початку окупації Запорізької та Херсонської областей росіяни організували заготівлю лісу.

"Підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології", - написала Маляр.

Вона зауважила, що росіяни в основному знищують лісові масиві штучного походження, які в регіонах висаджувались задля захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії.

Відомо, що у березні цього року у районі Маріуполя було зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів. Всі вони були завантажені свіжозрубаним лісом-кругляком.

Окрім цього у деяких населених пунктах російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях. Це може призвести цьогорічної весняної посівної кампанії, а надалі - занедбання сільськогосподарських угідь.