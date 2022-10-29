Росіяни масово викрадають майно на окупованій частині Херсонської області, - поліція

Мешканці окупованих частин Херсонської області повідомляють, що в їх оселі самовільно заселяються військові РФ, користуються майном та викрадають цінні речі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.
"В одному з населених пунктів Каховського району окупанти відібрали у місцевого жителя легковий автомобіль. А в обласному центрі та Нижньосірогозькій громаді загарбники заволоділи майном агропромислових підприємств", - йдеться у повідомленні.
Поліція також фіксує аналогічні повідомлення і від мешканців Генічеського району. Під час проведення стабілізаційних заходів на нещодавно деокупованих територіях працівники поліції продовжують виявляти нові воєнні злочини російських військових.
"Так, від одного з жителів смт Велика Олександрівка надійшла інформація, що під час окупації військові рф викрали з будинку заявника усе майно. В іншого місцевого мешканця окупанти відібрали транспортний засіб", - пояснили поліцейські.
Нагадаємо, що на звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси.
Раніше стало відомо, що на звільненій території Херсонської області виявили склад російської зброї.
На початку жовтня підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.
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