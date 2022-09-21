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Росіяни масово розкупили квитки до інших країн після заяви Путіна, - ЗМІ

Фото: росіяни масово розкупили квитки до інших країн після оголошення часткової мобілізації (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Після звернення президента РФ Володимира Путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни масово розкупили квитки до інших країн. Зокрема, до Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські видання "Верстка" та "Медуза".

"Через кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть, що ближче до полудня за московським часом з продажу зникли прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, але "варіанти із пересадками ще є".

Фото: росіяни масово розкупили квитки до інших країн після оголошення часткової мобілізації (https://t.me/svobodnieslova)

Нагадаємо, що внаслідок оголошенням Путіним мобілізації у РФ анонсували акції протестів у різних містах країни.

Додамо, тим часом курс долара на Мосбіржі піднявся вище 62 рублів, а обвал на російському фондовому ринку прискорився.

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Мобілізація в Росії