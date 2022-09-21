Росіяни масово розкупили квитки до інших країн після заяви Путіна, - ЗМІ

"Через кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть, що ближче до полудня за московським часом з продажу зникли прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, але "варіанти із пересадками ще є".

Фото: росіяни масово розкупили квитки до інших країн після оголошення часткової мобілізації (https://t.me/svobodnieslova)

Нагадаємо, що внаслідок оголошенням Путіним мобілізації у РФ анонсували акції протестів у різних містах країни.

Додамо, тим часом курс долара на Мосбіржі піднявся вище 62 рублів, а обвал на російському фондовому ринку прискорився.

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