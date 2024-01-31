UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни масовано вдарили по Нікопольському району: є поранена, постраждало підприємство

Фото: Росіяни масовано вдарили по Нікопольському району (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 31 січня, обстріляли Нікопольський район із різних видів озброєння. Унаслідок цього постраждала жінка, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Обстріл Нікопольського району

"Сьогодні Нікопольським районом знову били з арти. Більше десятка разів направляли дрони-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громаду.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

"Постраждала 47-річна жінка. Має осколкове поранення. У лікарні, стан середньої тяжкості", - написав Лисак.

Також було пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних будинків, кілька господарських будівель, вантажівку та трактор.

Наслідки ракетного удару

Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Вчора росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні