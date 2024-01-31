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Россияне массированно ударили по Никопольскому району: есть раненая, пострадало предприятие

Фото: Россияне массированно ударили по Никопольскому району (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 31 января, обстреляли Никопольский район из различных видов вооружения. В результате этого пострадала женщина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Обстрел Никопольского района

"Сегодня по Никопольскому району снова били из арты. Более десятка раз направляли дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессор накрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую громаду.

Фото: Последствия ушибов (facebook.com)

"Пострадала 47-летняя женщина. Имеет осколочное ранение. В больнице, состояние средней тяжести", - написал Лысак.

Также было повреждено промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор.

Последствия ракетного удара

Лысак уточнил, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

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