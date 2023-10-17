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Росіяни масовано вдарили по Херсону: п'ятеро постраждалих

Фото: росіяни масовано вдарили по Херсону (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали масованого удару по Херсону, внаслідок чого п'ять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, начальника МВА Романа Мрочка та канал ОВА.

"Внаслідок чергового масованого обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ, за попередньою інформацією, поранені п'ятеро людей. Один з них ушпиталений у стані середньої тяжкості", - написав Мрочко.

 

Фото: росіяни масовано вдарили по Херсону (t.me/khersonskaODA)

Тим часом Прокудін повідомив, що через обстріл постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу знаходилися у службовому автомобілі.

Також поранення отримав 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого - середньої важкості.

Обстріли Херсона

Російські окупанти щоденно обстрілюють Херсон та раніше звільнені населені пункти на правобережжі. При цьому загарбники застосовують важке озброєння та авіацію проти мирного населення.

Зокрема, зранку 15 жовтня атакували Херсон та область. Росіяни з літака Су-34 скинули авіабомби на місто. Також був атакований об'єкт критичної інфраструктури.

Після обстрілу у Херсоні зникло світло, спостерігалися проблеми зі зв'язком та інтернетом. Під обстріл також потрапив потяг Херсон - Київ. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

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Херсон