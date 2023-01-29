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Росіяни масовано обстрілюють Херсон з артилерії, є жертви

Фото: росіяни масово обстрілюють Херсон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 січня, російська армія масовано обстрілює Херсон. Вже відомо про багато поранених та загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон – під масованим ударом російської артилерії. Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - заявили в обласній військовій адміністрації.

Жителів закликали пройти до найближчого укриття чи залишитись вдома, користуючись правилом двох стін, проте наголосили, що в жодному разі не можна залишатись на вулиці.

"Детальніша інформація про наслідки обстрілів згодом", - додали в адміністрації.

Оновлено о 15:44

Як пише Херсонська міська рада, ворог безжально обстрілює місто. Перший обстріл відбувся біля опівночі. Внаслідок удару було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста.

Вдруге росіяни вдались до обстрілів близько о першій годині дня.

"Загалом станом на 14:00 було здійснено 7 обстрілів. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється", - пише міська рада.

Нагадаємо, до цього в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що росіяни обстріляли херсонську обласну клінічну лікарню, в результаті чого було поранено медичну сестру.

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ХерсонВійна Росії проти України