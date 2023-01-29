Россияне массированно обстреливают Херсон из артиллерии

"Херсон – под массированным ударом российской артиллерии. Враг бежит по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - заявили в областной военной администрации.

Жителей призвали пройти к ближайшему укрытию или остаться дома, пользуясь правилом двух стен, однако подчеркнули, что ни в коем случае нельзя оставаться на улице.

"Подробнее информация о последствиях обстрелов впоследствии", - добавили в администрации.