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Россияне массированно обстреливают Херсон из артиллерии

Фото: россияне массово обстреливают Херсон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 января, российская армия массированно обстреливает Херсон. Уже известно о многих раненых и погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Херсон – под массированным ударом российской артиллерии. Враг бежит по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - заявили в областной военной администрации.

Жителей призвали пройти к ближайшему укрытию или остаться дома, пользуясь правилом двух стен, однако подчеркнули, что ни в коем случае нельзя оставаться на улице.

"Подробнее информация о последствиях обстрелов впоследствии", - добавили в администрации.

Напомним, до этого в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что россияне обстреляли херсонскую областную клиническую больницу, в результате чего была ранена медицинская сестра.

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ХерсонВойна России против Украины