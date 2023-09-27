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Росіяни масовано обстрілюють Херсон

Ілюстративне фото: росіяни масовано обстрілюють Херсон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 вересня, увечері розпочали масований обстріл Херсона. У Херсонській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

"Херсон під масованим обстрілом", - написав чиновник.

Він додав, що у повітряному просторі Херсонської області фіксують ворожу авіацію. Тому можливі ракетні удари.

Прокудін закликав жителів регіону перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, ще восени минулого року українським захисникам вдалося деокупувати правобережжя Херсонської області. При цьому лівобережна частина регіону все ще перебуває під контролем росіян.

Окупанти часто обстрілюють Херсон та інші населені пункти області з артилерії, авіації і не тільки . Внаслідок таких атак гинуть мирні жителі.

Зокрема, вчора, 26 вересня, через обстріл житлового кварталу Херсона поранення отримали троє людей.

 

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