Росіяни масовано обстріляли село в Сумській області: є загиблі та поранені

Інформація від обласної адміністрації

Росіяни вдень били з мінометів і реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано щонайменше 20 вибухів.

"Унаслідок обстрілу, попередньо, 2 людини загинули одразу, 2 - були поранені. На жаль, один із них через важкі травми помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також було пошкоджено шість приватних житлових будинків, господарську споруду, літню кухню, приватний автомобіль, відділення "Нової пошти", промислове підприємство, магазин, лінію електропередач.

Населений пункт розташований менш ніж за п'ять кілометрів від кордону з РФ. В ОВА нагадали, що в області триває добровільна евакуація із сіл і міст, які розташовані так близько до Росії.

Інформація від правоохоронців

Прокуратура ж повідомила, що внаслідок атаки ворога поранення дістали двоє мирних жителів.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Постраждалих було госпіталізовано до лікарні. Згодом один із них, 71-річний чоловік, від отриманих травм помер. У пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили рештки, які наразі направлено для ідентифікації", - пише Офіс генерального прокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування.

Росіяни вбивають жителів Сумської області

Днями російська розвідувально-диверсійна група проникла до Сумської області. ДРГ розстріляла двох людей.

Також російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.