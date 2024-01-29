Россияне массированно обстреляли село в Сумской области: есть погибшие и раненые

Информация от областной администрации

Россияне днем били из минометов и реактивных систем залпового огня. Зафиксировано не менее 20 взрывов.

"В результате обстрела, предварительно, 2 человека погибли сразу, 2 - были ранены. К сожалению, один из них из-за тяжелых травм скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Также были повреждены шесть частных жилых домов, хозяйственная постройка, летняя кухня, частный автомобиль, отделение "Новой почты", промышленное предприятие, магазин, линия электропередач.

Населенный пункт расположен менее чем в пяти километрах от границы с РФ. В ОВА напомнили, что в области продолжается добровольная эвакуация из сел и городов, которые расположены так близко к России.

Информация от правоохранителей

Прокуратура же сообщила, что в результате атаки врага ранения получили двое мирных жителей.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Впоследствии один из них, 71-летний мужчина, от полученных травм скончался. В поврежденном частном доме во время тушения пожара спасатели обнаружили останки, которые сейчас направлены для идентификации", - пишет Офис генерального прокурора.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато досудебное расследование.

Россияне убивают жителей Сумской области

На днях российская разведывательно-диверсионная группа проникла в Сумскую область. ДРГ расстреляла двух человек.

Также российские оккупанты обстреляли село Степок в Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта.