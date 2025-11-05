UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: росіяни масовано атакують Україну "Шахедами" 5 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 5 листопада запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є загроза ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Станом на 22:57 повітряну тривогу оголосили в Чернігівській, Сумській, Полтавській,  Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях.

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

  • БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Томаківку;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград;
  • кілька груп БпЛА на півночі, в центрі та півдні Харківщини;
  • кілька груп БпЛА на сході Полтавщини курсом на Полтаву, Карлівку;
  • кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Ніжин, Седнів;
  • група БпЛА з півдня курсом на північ Запорізької області;
  • БпЛА з півдня Чернігівщини курсом на Київщину.

Карта повітряних тривог станом на 22:57

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада Росія завдала ударів по кількох областях України, використовуючи ракети та різні типи ударних безпілотників.

Під потужну атаку потрапила Дніпропетровщина - окупанти застосували ракету та дрони, завдавши масштабних обстрілів по Миколаївській громаді Синельниківського району. Є загиблий і поранені, серед постраждалих - діти.

Дві хвилі ударних дронів перенесла й Одещина. Традиційно ворог цілив по портовій та енергетичній інфраструктурі регіону.

Внаслідок атак спалахнули пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі будівлі та обладнання енергосистеми. У компанії ДТЕК підтвердили, що російські дрони влучили в один з їхніх енергетичних об’єктів.

Сьогодні російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ, що на Донеччині. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона, є постраждалі.

Крім того, зранку росіяни атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників, який рухався автодорогою. Внаслідок удару четверо осіб отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів