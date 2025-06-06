Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Масований комбінований обстріл України

В ніч на 6 червня російські терористи масовано атакували Україну крилатими і балістичними ракетами та ударними дронами.

Об'єктами удару стали Київ та більшість областей країни. Загалом агресор випустив по країні понад 400 безпілотників і 45 ракет різних типів. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, є загиблі та багато поранених серед цивільного населення.

Масований обстріл став "помстою" за операцію СБУ "Павутина" від 1 червня, під час якої були виведені з ладу 41 літак стратегічної авіації РФ.

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