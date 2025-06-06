Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые беспилотники в воздушном пространстве Украины были зафиксированы в 22:46 и двигались:
В 23:01 военные зафиксировали движение дронов:
По состоянию на 23:17 вражеские ударные дроны двигались:
В 23:22 военные сообщили о приближении БПЛА к Полтаве. Также фиксируется приближение дронов курсом на Одессу и Одесскую область.
По состоянию на 23:35 российские дроны двигались на севере Сумской области курсом на Черниговскую область.
В 23:39 сообщалось о нескольких БПЛА, направляющихся в Первомайск.
В 23:43 военные сообщили о движении дронов из акватории Черного моря, курсом на Черноморск/Затоку.
По состоянию на 23:52 российские "Шахеды" двигались:
В 00:04 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА с юго-востока в направлении Овидиополя Одесской области.
По состоянию на 23:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на 6 июня российские террористы массированно атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами и ударными дронами.
Объектами удара стали Киев и большинство областей страны. В общем агрессор выпустил по стране более 400 беспилотников и 45 ракет различных типов. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура, есть погибшие и много раненых среди гражданского населения.
Массированный обстрел стал "местью" за операцию СБУ "Паутина" от 1 июня, во время которой были выведены из строя 41 самолет стратегической авиации РФ.
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