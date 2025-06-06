Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Первые беспилотники в воздушном пространстве Украины были зафиксированы в 22:46 и двигались:

на границе Николаевской и Херсонской областей, курс северо-западный;

в Днепропетровской области на северо-запад;

В 23:01 военные зафиксировали движение дронов:

из Николаевской области курсом на Кировоградскую область;

из в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

По состоянию на 23:17 вражеские ударные дроны двигались:

из Харьковской области, курсом на Полтавскую область;

на границе Николаевской и Кировоградской областей;

на севере Запорожской области, курсом на Днепропетровскую область;

из Курской области, РФ в направлении Сумской области;

в направлении города Кременчуг.

В 23:22 военные сообщили о приближении БПЛА к Полтаве. Также фиксируется приближение дронов курсом на Одессу и Одесскую область.

По состоянию на 23:35 российские дроны двигались на севере Сумской области курсом на Черниговскую область.

В 23:39 сообщалось о нескольких БПЛА, направляющихся в Первомайск.

В 23:43 военные сообщили о движении дронов из акватории Черного моря, курсом на Черноморск/Затоку.

По состоянию на 23:52 российские "Шахеды" двигались:

на севере Сумской области, курс юго-западный;

на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсом на Винницкую область;

на Черноморск/Одессу.

В 00:04 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА с юго-востока в направлении Овидиополя Одесской области.

По состоянию на 23:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так: