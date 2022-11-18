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Росіяни у Маріуполі можуть знести старий район біля "Азовсталі", - Андрющенко

Фото: зруйнований Маріуполь (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти мають намір повністю знести майже всю стару частину Лівобережного району біля зруйнованого заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

З його слів, масштаб зносу важко оцінити навіть за кількістю будинків. Він також опублікував карту району, що підлягає знесенню.

Фото: окупанти хочуть знести район у Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Червоним відзначено квартали, які повністю знесуть. Помаранчевим - майже повністю.

"Для оцінки масштабів. Щоб просто обійти незамкнутим колом марковані квартали (зелена стрілка) дорослій людині в нормальній фізичній формі потрібно витратити не менше 25-30 хвилин у середньому темпі. У прогулянковому - до 50 хвилин. Просто обійти", - додав він.

Нагадаємо, раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що противник готується до повторної битви за Маріуполь та вже стягує до міста війська.

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МаріупольВійна Росії проти України