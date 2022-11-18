Россияне в Мариуполе могут снести старый район возле "Азовстали", - Андрющенко

Российские оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района возле разрушенного завода "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

"Для оценки масштабов. Чтобы просто обойти по незамкнутому кругу маркированные кварталы (зеленая стрелка) взрослому человеку в нормальной физической форме нужно потратить не менее 25-30 минут в среднем темпе. В прогулочном - до 50 минут. Просто обойти", - добавил он.

Красным отмечены кварталы, который полностью снесут. Оранжевым - почти полностью.

По его словам, масштаб сноса трудно оценить даже по количеству домов. Он также опубликовал карту района, который подлежит сносу.

Напомним, ранее начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что противник готовится к повторной битве за Мариуполь и уже стягивает к городу войска.

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