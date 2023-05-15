Росіяни не мали значних успіхів у Бахмуті: карти боїв від ISW

В неділю, 14 квітня, росіяни не здобули значних успіхів у просуванні в Бахмуті, а також їхні атаки не мали успіху і в околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Куп’янськ-Сватове 14 травня. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Масютівки (12 км на північний схід від Куп’янська), Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Новоселівського ( 14 км на північний захід від Сватового), та на східній околиці Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового).

Відомий російський військовий блогер стверджував, що російські та українські війська продовжують "мляві" бої між Новоселівським і Куземівкою (13 км на північний захід від Сватового), а частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) створили перші рубежі оборони вздовж східної з боку колії біля Новоселівського.

Він також стверджував, що російські війська відійшли з Новоселівського в невизначену дату, оскільки населений пункт зруйнований і не вартий оборони, і підкреслив, що російські війська досі контролюють Куземівку.

Російські та українські джерела не повідомляли про жодні російські наземні атаки поблизу Кремінної 14 травня. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, посилаючись на командувача чеченським спецназом "Ахмат", спростував інформацію про те, що українські сили прорвали російські оборонні рубежі поблизу Кремінної, але визнав, що українські сили могли проводити бойові дії, диверсії та розвідки в районі.

ISW не помічає тверджень чи підтверджень значної наступальної активності українських військ поблизу Кремінної.

Бої на Донбасі

Станом на 14 травня російські війська не досягли додаткових підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях. Український Генштаб повідомив, що російські війська проводили невдалі наступальні операції в самому Бахмуті; за 9 км на північний захід від Бахмута поблизу Григорівки, Богданівки та Хромового; і в межах 14 км на південний захід від Бахмута поблизу Білої Гори та Предтечиного.

Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин 13 травня заявив, що його бойовики просунулися в Бахмуті на 500 метрів і наразі українські сили контролюють 1,78 квадратних кілометрів міста. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

14 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили численні російські атаки поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Речник російського Південного угруповання військ (Південного військового округу) Вадим Астаф'єв заявив, що російські війська перешкоджали українським силам провести розвідку бойових дій біля Мар'їнки. Російський військовий блогер стверджував, що тривають бої біля Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки) та Крутої Балки (4 км на північний схід від Авдіївки), але лінія фронту на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк залишається незмінною.

14 травня російські війська не проводили жодних підтверджених наземних ударів у західній частині Донецької області. Речник російського Східного угруповання військ (СВО) Олександр Гордєєв заявив, що російські війська зірвали спробу української розвідувальної операції в невизначеному районі західної частини Донецької області.

"Південна вісь"

14 травня російські війська продовжували обстріл районів на захід від Гуляйполя на півдні України.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські війська намагаються використовувати морські ракетоносці, безпілотники-камікадзе та розвідники для відволікання української ППО.

Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що російські війська завдали ударів по Кізомису та Станіславу Херсонської області чотирма керованими авіаційними бомбами та вдарили по Чорнобаївці та Токарівці чотирма боєприпасами. Південне оперативне командування також повідомило, що російські обстріли пошкодили критичну інфраструктуру в Очаківській громаді.

Окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов 13 травня оприлюднив кадри, як російська 127-ма мотострілецька дивізія (5-а загальновійськова армія СВО) обстрілюює із запалювальних боєприпасів район Гуляйполя. 14 травня Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська завдали удару по українському складу боєприпасів поблизу міста Миколаєва.