Росіяни з літака обстріляли Оріхів Запорізької області, двоє поранених

У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти з літака обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Ворог випустив по місту дві ракети, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, двоє цивільних були поранені, один у важкому стані.

"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами", - розповів він.

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