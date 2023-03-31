Россияне из самолета обстреляли Орехов Запорожской области, двое раненых

В пятницу, 31 марта, российские оккупанты с самолета обстреляли город Орехов Запорожской области. Враг выпустил по городу две ракеты, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии.

"Враг осуществил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами", - рассказал он.

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