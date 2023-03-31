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Росіяни з літака обстріляли Оріхів Запорізької області, двоє поранених

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Запоріжжя, П'ятниця 31 березня 2023 15:58
Росіяни з літака обстріляли Оріхів Запорізької області, двоє поранених Фото: окупанти обстріляли з літака Оріхів Запорізької області 31 березня (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти з літака обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Ворог випустив по місту дві ракети, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами", - розповів він.

За словами Єрмака, двоє цивільних були поранені, один у важкому стані.

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