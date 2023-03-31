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Россияне из самолета обстреляли Орехов Запорожской области, двое раненых

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Запорожье, Пятница 31 марта 2023 15:58
Россияне из самолета обстреляли Орехов Запорожской области, двое раненых Фото: оккупанты обстреляли из самолета Орехов Запорожской области 31 марта (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 31 марта, российские оккупанты с самолета обстреляли город Орехов Запорожской области. Враг выпустил по городу две ракеты, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Враг осуществил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами", - рассказал он.

По словам Ермака, двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии.

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