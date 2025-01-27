Росіяни ламають ноги та стріляються, щоб не штурмувати острови у гирлі Дніпра, - "АТЕШ"
Російські солдати завдають самі собі травмувань для того, щоб потрапити до шпиталю. Таким чином вони намагаються уникнути штурмів у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними партизанів, у 61-ї ОБрМП ЗС РФ було зафіксовано масові випадки самокаліцтв серед військовослужбовців бригади. Зафіксовано випадки навмисного перелому кінцівок і навіть стрільби в себе, щоб видати це за бойове поранення.
Мета цього проста - потрапити в госпіталь і опинитися якомога далі від лінії фронту.
"Солдатам доводиться йти на відчайдушні заходи, щоб уникнути участі в штурмах островів на Херсонщині. Жорстокі умови життя, величезні втрати та відсутність перспектив на успіх змушують їх шукати будь-які способи ухилитися від участі в бойових діях", - пише "АТЕШ".
Ситуація у Херсонській області
У грудні українські військові повідомляли, що майже вся острівна частина Дніпра в Херсонській області перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щодня російські війська здійснюють 5-7 спроб висадки на цій території.
Попри значні втрати під час атак на правий берег Херсонщини, окупанти продовжують намагатися прорватися на цю ділянку.
Також повідомлялося, що російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.
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