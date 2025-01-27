Росіяни ламають ноги та стріляються, щоб не штурмувати острови у гирлі Дніпра, - "АТЕШ"

Російські солдати завдають самі собі травмувань для того, щоб потрапити до шпиталю. Таким чином вони намагаються уникнути штурмів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними партизанів, у 61-ї ОБрМП ЗС РФ було зафіксовано масові випадки самокаліцтв серед військовослужбовців бригади. Зафіксовано випадки навмисного перелому кінцівок і навіть стрільби в себе, щоб видати це за бойове поранення.

Мета цього проста - потрапити в госпіталь і опинитися якомога далі від лінії фронту.

"Солдатам доводиться йти на відчайдушні заходи, щоб уникнути участі в штурмах островів на Херсонщині. Жорстокі умови життя, величезні втрати та відсутність перспектив на успіх змушують їх шукати будь-які способи ухилитися від участі в бойових діях", - пише "АТЕШ".

Ситуація у Херсонській області

У грудні українські військові повідомляли, що майже вся острівна частина Дніпра в Херсонській області перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щодня російські війська здійснюють 5-7 спроб висадки на цій території.

Попри значні втрати під час атак на правий берег Херсонщини, окупанти продовжують намагатися прорватися на цю ділянку.