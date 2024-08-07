Росіяни в Курській області скаржаться на відсутність укриттів через обстріли

Як повідомляється, скарги заполонили соцмережі в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова. Невдоволені коментарі почали з'являтися після вчорашнього масованого обстрілу міста Суджа нібито "з боку ЗСУ".

"Коли ви вже встановите укриття? Ви довго над людьми будете знущатися?", - цитує одну з місцевих мешканок канал BRIEF.

Також користувачі наполягали, що настав час ставити бетонні укриття, оскільки на зупинках стоять багато людей.

В уряді Курської області у відповідь на скарги заявили, що в регіоні є місця, де можна перечекати атаки.

"Укриття, звісно, є. Вся інформація про них публікувалася на офіційних ресурсах", - повідомила начальник управління прес-служби обласного уряду Юлія Абрамова.

Тим часом глава регіону заявив, що всі екстрені служби в Курській області переведені на посилений режим роботи, а медустанови поповнюють запас донорської крові.

У РосЗМІ зазначають, що за добу сигнал повітряної тривоги в Курській області був уже 9 разів.