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Росіяни "Кинжалами", імовірно, хотіли влучити по дамбі в Кривому Розі, - джерело

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 червня 2023 11:12
Росіяни "Кинжалами", імовірно, хотіли влучити по дамбі в Кривому Розі, - джерело Фото: росіяни "Кинжалами", імовірно, хотіли влучити по дамбі в Кривому Розі (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

"Кинжали", які російські війська вночі випустили по Україні, імовірно, були спрямовані на дамбу в Кривому Розі. Однак ворожі ракети не влучили в ціль.

Про це РБК-Україна розповіли проінформовані джерела.

За даними видання, три "Кинжали", що випустили росіяни вночі - летіли на Дніпропетровщину.

За оцінками інформованого співрозмовника, цими ракетами окупанти, ймовірно, хотіли влучити по дамбі Кривого Рогу.

"Але ракети не досягли своєї цілі", - додало джерело.

Нічна атака по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня країна-агресор вдарила по території України ракетами трьома Х-22, і трьома Х-47 "Кинджал", а також іранськими дронами "Шахед" (ворог випустив чотири БПЛА, з них три знищено).

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, метою окупантів були обʼєкти критичної інфраструктури, але ракети не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині.

При цьому дрони сили ППО збили на Одещині, але один із "Шахедів" не вдалося "приземлити", він влучив у склади, там ліквідували пожежу.

Росіяни обстрілювали дамбу в Кривому Розі

Нагадаємо, що 14 вересня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по дамбі в Кривому Розі.

Тоді для ударів по гідротехнічних спорудах на річці Інгулець окупанти застосували ракети типу "Кинджал" та "Іскандер". Більш детально про обстріл Кривого Рогу 14 вересня можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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