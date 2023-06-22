Россияне "Кинжалами", вероятно, хотели попасть по дамбе в Кривом Роге, - источник

"Кинжалы", которые российские войска ночью выпустили по Украине, предположительно были направлены на дамбу в Кривом Роге. Однако вражеские ракеты не попали в цель.

Об этом РБК-Украина рассказали проинформированные источники.

По данным издания, три "Кинжала", которые выпустили россияне ночью - летели на Днепропетровскую область.

По оценкам информированного собеседника, этими ракетами оккупанты, вероятно, хотели попасть по дамбе Кривого Рога.

"Но ракеты не достигли своей цели", - добавил источник.

Ночная атака по Украине

Напомним, что в ночь на 22 июня страна-агрессор ударила по территории Украины ракетами тремя Х-22, и тремя Х-47 "Кинжал", а также иранскими дронами "Шахед" (враг выпустил четыре БПЛА, из них три уничтожены).

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, целью оккупантов были объекты критической инфраструктуры, но ракеты не достигли своих целей в Днепропетровской области.

При этом дроны силы ПВО сбили в Одесской области, но один из "Шахедов" не удалось "приземлить", он попал в склады, там ликвидировали пожар.

Россияне обстреливали дамбу в Кривом Роге

Напомним, что 14 сентября 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по дамбе в Кривом Роге.

Тогда для ударов по гидротехническим сооружениям на реке Ингулец оккупанты применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". Более подробно об обстреле Кривого Рога 14 сентября можете узнать в материале РБК-Украина.

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