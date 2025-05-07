Росіяни кинулись у незвичний штурм під Покровськом: фінал потрапив на відео

Ситуація на фронті

За добу, 6 травня, на фронті сталися 171 бойове зіткнення. ЗСУ уразили 17 важливих об'єктів окупантів.

Зокрема, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

При цьому найбільше атак за добу було на Покровському напрямку. ЗСУ зупинили 77 атак районі понад 20 нселених пунктів на цій ділянці фронту.

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