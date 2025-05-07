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Россияне бросились в необычный штурм под Покровском: финал попал на видео

Фото: оккупанты пошли в необычный штурм на Покровском направлении (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия не прекращает атаки позиций украинских войск на Покровском направлении. На этот раз они пошли в необычный штурм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Спартан".

"Спартан" отражал различные штурмы врага: пехотные, на бронетехнике, мотоциклах, багги. Однако на этот раз россияне удивили даже нас", - говорится в сообщении.

Так, на Покровском направлении оккупанты, которые несут огромные потери, из безнадежности решили подобраться к украинским позициям по водоему.

"Водолазов-неудачников "сопровождали" наши дроны. Поэтому этот тест по плаванию оккупанты провалили", - отметили в Нацгвардии.

Ситуация на фронте

За сутки, 6 мая, на фронте произошло 171 боевое столкновение. ВСУ поразили 17 важных объектов оккупантов.

В частности, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

При этом больше всего атак за сутки было на Покровском направлении. ВСУ остановили 77 атак районе более 20 населенных пунктов на этом участке фронта.

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