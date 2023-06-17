Росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонську область: є жертви

Російські військові вкотре атакували Козацьке Херсонської області. По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби.

"Через обстріл Козацького загинув один мирний житель. Також поранення отримали троє людей - 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець", - повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, станом на зараз, поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Обстріл Херсонської області

Увечері 11 червня, російські окупанти обстріляли човен з цивільними й рятувальниками, які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя. Люди пішли на відповідний крок через те, що ворог відмовлявся допомагати мешканцям лівого берега Херсонської області після підриву Каховської ГЕС та затоплення низки населених пунктів.

Спочатку повідомлялось про шістьох постраждалих, однак їх кількість стрімко зростала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.