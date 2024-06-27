Росіяни інвестують мільйони у наратив про "корумповану Україну", - Єрмак

Росіяни інвестують мільйони в просування на заході наративу щодо того, що Україна є найкорумпованішою країною в світі.

"Цікаво те, як часто боротьба з корупцією в Україні підміняється маніпуляціями і роботою виключно у власних інтересах. Україна не є найбільш корумпованою країною світу. Корупція існує всюди, і для боротьби з нею в нас створена велика антикорупційна інфраструктура. Я постійно спілкуюсь із західними партнерами, вони завжди відзначають наш рівень і успіхи в подоланні корупції", - зазначив Єрмак.

За його словами, деякі люди навмисно масштабують проблему, бо інакше може втрачатись сенс їх роботи. Таким чином допомагаючи росіянам, які інвестують мільйони в просування на заході наративу "Україна - найкорумпованіша держава".

"Де цей баланс між правдою і державними інтересами, та власними, заради проектів? Зазвичай, для багатьох людей, які займаються поширенням тез про "Україну - найкорумпованішу державу", мова точно не про інтереси країни. Але без країни не буде і цих людей", - додав він.