Росіяни ховаються у підвалах та накопичують сили: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Вовчанську
Російські окупанти у Вовчанську Харківської області намагаються сховатися від ударів ЗСУ у підвалах підприємств і житлових будинків. Там вони накопичують особовий склад та ресурси.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.
"Вовчанськ - це доволі велике місто, велика агломерація, і там є і підприємства, і чимало житлових будинків. Кожне підприємство, як і житлові будинки, має значні підвальні приміщення. Росіяни їх там намагаються дообладнати та використовувати у своїх цілях. Насамперед для накопичення особового складу та логістичного забезпечення", - розповів Шамшин.
Він зазначив, що українські захисники дістають ворога й під землею, але відмовився розголошувати подробиці.
"Зупинятися на цьому, що саме ми робимо, не став би, бо не потрібно ворогу знати, яким чином ми його знищуємо, але скажу одне: в цих підвалах, в цих підземних комунікаціях росіяни часто знаходять свою смерть", - підкреслив речник.
Шамшин додав, що з настанням теплої погоди окупанти намагаються активізувати логістику. Але весняна сльота та бездоріжжя поки що ускладнюють пересування особового складу та важкої техніки.
Ситуація в районі Вовчанська
Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російська армія не припиняє своїх штурмів на Харківському напрямку. Однак в районі Вовчанська ворога вдається стримувати.
У травні минулого року росіяни почали масштабну наступальну операцію на цьому напрямку. Їх метою було створення на півночі України "буферної зони" та ймовірне захоплення Харкова. Однак, через десять місяців ворог заблокований у районі Вовчанська, а на деяких відтинках - відкинутий на північ.
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