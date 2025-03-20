Россияне прячутся в подвалах и накапливают силы: в ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске
Российские оккупанты в Волчанске Харьковской области пытаются укрыться от ударов ВСУ в подвалах предприятий и жилых домов. Там они накапливают личный состав и ресурсы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.
"Волчанск - это довольно большой город, большая агломерация, и там есть и предприятия, и немало жилых домов. Каждое предприятие, как и жилые дома, имеет значительные подвальные помещения. Россияне их там пытаются дооборудовать и использовать в своих целях. Прежде всего для накопления личного состава и логистического обеспечения", - рассказал Шамшин.
Он отметил, что украинские защитники достают врага и под землей, но отказался разглашать подробности.
"Останавливаться на этом, что именно мы делаем, не стал бы, потому что не нужно врагу знать, каким образом мы его уничтожаем, но скажу одно: в этих подвалах, в этих подземных коммуникациях россияне часто находят свою смерть", - подчеркнул спикер.
Шамшин добавил, что с наступлением теплой погоды оккупанты пытаются активизировать логистику. Но весенняя слякоть и бездорожье пока затрудняют передвижение личного состава и тяжелой техники.
Ситуация в районе Волчанска
Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российская армия не прекращает своих штурмов на Харьковском направлении. Однако в районе Волчанска врага удается сдерживать.
В мае прошлого года россияне начали масштабную наступательную операцию на этом направлении. Их целью было создание на севере Украины "буферной зоны" и вероятный захват Харькова. Однако, через десять месяцев враг заблокирован в районе Волчанска, а на некоторых отрезках - отброшен на север.
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