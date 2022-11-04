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Росіяни ховають ракети та іранські дрони на одній зі своїх АЕС, - розвідка

Фото: росіяни ховають ракети та іранські дрони на одній зі своїх АЕС (gur.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові використовують територію Курської АЕС для зберігання та обслуговування ракет. Також вони можуть там ховати й іранські БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ГУР МО.

"Отримано інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, останні декілька тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" в районі селища Іваніно Курської області російські військові завозили ракети до комплексів С-300.

Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

"Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях", - припускають у розвідці.

Зокрема, мова може йти про таємне розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА на території атомної станції.

"Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу - МАГАТЕ", - додають у відомстві.

Нагадаємо, раніше у російському ФСБ заявили про підрив кількох опор ліній електропередач (ЛЕП), що йдуть від Курської атомної електростанції. Тоді силовики країни-агресора звинуватили в цьому "українських диверсантів", які нібито влаштували "теракт".

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