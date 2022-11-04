RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне прячут ракеты и иранские дроны на одной из своих АЭС, - разведка

Фото: россияне прячут ракеты и иранские дроны на одной из своих АЭС (gur.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные используют территорию Курской АЭС для хранения и обслуживания ракет. Также они могут там прятать и иранские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГУР МО.

"Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, последние несколько недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области российские военные завозили ракеты в комплексы С-300.

Также в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

"Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях", - предполагают в разведке.

В частности речь может идти о тайном размещении и обслуживании боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА на территории атомной станции.

"Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет. Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь - МАГАТЭ", - добавляют в ведомстве.

Напомним, ранее в российском ФСБ заявили о подрыве нескольких опор линий электропередач (ЛЭП), идущих от Курской атомной электростанции. Тогда силовики страны-агрессора обвинили в этом "украинских диверсантов", якобы устроивших "теракт".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭСракетиКурская область