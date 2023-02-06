Росіяни ховались під деревом. ЗСУ показали, як нищать ворога під Бахмутом (відео)

Двоє росіян вирішили сховатись від дрону українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
"Поблизу Бахмута двоє росіян вирішили сховатися від дрона 30 ОМБр під деревом. Не допомогло", - розповів він.
Як повідомлялось, окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Під час боїв в районі міста Бахмута відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військ РФ.
Додамо, що за даними на ранок понеділка, 6 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 132 160 військових. Також ЗСУ знищили десятки техніки, зокрема 11 танків.
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