Росіяни хотіли видати провал у Бєлгородській області за перемогу, але зганьбилися, - Spravdi

В Росії намагалися видати провал так званої "контртерористичної операції" в Бєлгородській області за перемогу. Для цього вони вирішили створити "кіно", в якому намагались показати "справжню війну", але зганьбились.

Так, російський генерал Олександр Лапін, який знайомий тим, що керував відступом окупантів з півночі України, дав команду пропагандисту Олександру Коцу зняти постановче відео про те, як він "вичавлює диверсантів з Бєлгородської області".

І можливо б усі повірили в це, якби не дані геолокації. За ними з'ясувалось, що Лапін, якого після цього відео назвали "генералом ГИБДД", боровся з учасниками рейду у селі Глотове, що розташоване за декілька км від зони бойових дій.

Крім цього, як пишуть Spravdi, цим відео Лапін зайвий раз підтвердив шалені втрати серед молодшої та середньої офіцерської ланки окупаційної армії.

Рейд у Бєлгородську область

22 травня у Бєлгородській області раптом стало "неспокійно". Місцеві жителі почали спішно евакуюватися з прикордонних населених пунктів після того, як бійці ""Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" розпочали рейд до Бєлгородської області. Учасники РДК, які є за своїм походженням етнічними російськими емігрантами, після прориву через кордон РФ, мали намір створити "зону безпеки", щоб захистити українців від постійних атак з території РФ.

Пізніше РБК-Україна дізналося, що Росія хоче перекинути до Білгородської області додаткові війська. До них можуть увійти й підрозділи, які беруть участь у війні в Україні. За даними на ранок 24 травня, РДК і "Свобода Росії" продовжували свій рейд, щоправда, могли пересунутись ближче до кордону з Україною. За даними NYT, ЗСУ не проникали на територію Росії під час рейду до Бєлгородської області, а діяли як підтримка на випадок можливої контратаки російських силовиків із боку кордону.