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Росіяни хочуть запустити фейкову радіохвилю в Харківській області: як її розпізнати

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Харківська область, Четвер 27 квітня 2023 11:00
Росіяни хочуть запустити фейкову радіохвилю в Харківській області: як її розпізнати Фото: росіяни хочуть запустити фейкову радіохвилю в Харківській області (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM". Його поширюють на частоті 90,2 FM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

"Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківської області", - звернули увагу в ОВА.

Своєю чергою місцевих жителів закликали слухати лише перевірену інформацію:

  • Балаклія - 104,9 МГц;
  • Зміїв - 90,8 МГц;
  • Близнюки, Великий Бурлук - 100,1 МГц;
  • Барвінкове - 103,4 МГц;
  • Ізюм - 89,7 МГц.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила так званого "фіксера" російських пропагандистів, який вигадував та допомагав росіянам поширювати фейки про Україну.

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