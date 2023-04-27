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Россияне хотят запустить фейковую радиоволну в Харьковской области: как ее распознать

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Харьковская область, Четверг 27 апреля 2023 11:00
Россияне хотят запустить фейковую радиоволну в Харьковской области: как ее распознать Фото: россияне хотят запустить фейковую радиоволну в Харьковской области (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM". Его распространяют на частоте 90,2 FM.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Отмечаем, что это уже не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковской области", - обратили внимание в ОВА.

В свою очередь местных жителей призвали слушать только проверенную информацию:

  • Балаклея - 104,9 МГц;
  • Змиев - 90,8 МГц;
  • Близнецы, Большой Бурлук - 100,1 МГц;
  • Барвенково - 103,4 МГц;
  • Изюм - 89,7 МГц.

Напомним, недавно СБУ разоблачила так называемого "фиксера" российских пропагандистов, который придумывал и помогал россиянам распространять фейки об Украине.

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