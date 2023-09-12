Росіяни хочуть заморозити війну і перетворити шокуючі події у буденність, - Зеленський

Російські окупанти зараз намагаються заморозити війну проти України та зробити буденними шокуючі події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Вони (росіяни - ред.) хочуть, щоб геноцид став чимось, що грає на задньому плані. Вони хочуть заморозити війну та перетворити шокуючі події на щось повсякденне", - розповів глава української держави під час виступу перед нідерландськими студентами.

Зеленський наголосив, що світ ще недостатньо об'єднався проти таких дій Росії, тож Україна намагається налагодити нові партнерські відносини.

При цьому президент високо оцінив внесок Нідерландів у допомогу Україні.

"Ваш внесок допомагає нам об'єднати світ заради спільних цінностей. Це робить нашу оборону сильнішою", - додав Зеленський.

Відносини Нідерландів та України

Нагадаємо, Нідерланди є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Вони надають нашій країні як економічну, і військову допомогу.

Зокрема, Нідерланди очолили авіаційну коаліцію, в рамках якої пілотів України навчають управлінню F-16. Ініціатива також передбачає подальшу передачу винищувачів.