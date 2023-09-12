Россияне хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в обыденность, - Зеленский

Российские оккупанты сейчас пытаются заморозить войну против Украины и сделать обыденными шокирующие события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Они (россияне - ред.) хотят, чтобы геноцид стал чем-то, что играет на заднем плане. Они хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное", - рассказал глава украинского государства во время выступления перед нидерландскими студентами.

Зеленский подчеркнул, что мир еще недостаточно объединился против таких действий России, поэтому Украина пытается наладить новые партнерские отношения.

При этом президент высоко оценил вклад Нидерландов в помощи Украине.

"Ваш вклад помогает нам объединить мир во имя общих ценностей. Это делает нашу оборону сильнее", - добавил Зеленский.

Отношения Нидерландов и Украины

Напомним, Нидерланды являются одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Они предоставляют нашей стране как экономическую, так и военную помощь.

В частности, Нидерланды возглавили авиационную коалицию, в рамках которой пилотов Украины обучают управлению F-16. Инициатива также предусматривает дальнейшую передачу истребителей.