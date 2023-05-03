Росіяни в Херсонській області прикриваються цивільними від українських ударів, - Генштаб

"Щоб хоч якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження сил оборони України, на тимчасово захоплених територіях противник і надалі цинічно використовує місцеве населення", - повідомили в Генштабі.

За їх даними, у населених пунктах Каховського району військові РФ поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що жителі Херсонської області відтепер можуть безкоштовно евакуюватись.

Раніше ми також писали, що у Херсоні введуть цілодобову комендантську годину.

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