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Росіяни в Херсонській області прикриваються цивільними від українських ударів, - Генштаб

Фото: росіяни продовжують прикриватись цивільними (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові продовжують прикриватись цивільними. В Херсонській області вони розміщують свої підрозділи в приватних будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Щоб хоч якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження сил оборони України, на тимчасово захоплених територіях противник і надалі цинічно використовує місцеве населення", - повідомили в Генштабі.

За їх даними, у населених пунктах Каховського району військові РФ поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що жителі Херсонської області відтепер можуть безкоштовно евакуюватись.

Раніше ми також писали, що у Херсоні введуть цілодобову комендантську годину.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонська область