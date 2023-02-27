Оккупанты в Херсонской области готовятся бежать в Крым из-за страха деоккупации, - Генштаб

Оккупанты готовятся бежать из Олешек и Скадовска Херсонской области. Они объявили о так называемой "эвакуации", опасаясь деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" готовится к бегству на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с 21 февраля был замечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" для всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов враг привлек военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", - говорится в сообщении.

Напомним, как рассказали в ОК "Юг", ВСУ работают над тем, чтобы отодвинуть россиян от Днепра в Херсонской области.

Добавим, между тем давление оккупационной "власти" на жителей Скадовска стало очень значительным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.