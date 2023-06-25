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Росіяни готуються до нових масованих атак і ведуть розвідку, - Гуменюк

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Одеса, Неділя 25 червня 2023 10:21
Росіяни готуються до нових масованих атак і ведуть розвідку, - Гуменюк Фото: росіяни готуються до нових масованих атак і ведуть розвідку (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська ведуть розвідку дронами на півдні України. Це може свідчити про підготовку до нових масованих ракетних чи дронових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону

"Ворог проводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх атак, які, цілком ймовірно, ворог застосовуватиме. Тому що є отримання нової партії "Шахедів", є потенціал ракетний", - сказала речниця.

За її словами, окупанти часто завдають дронових та ракетних атак, коли не досягають успіхів на фронті, а у своїх пропагандистських ресурсах це подають як "перемоги".

"Зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі 6 кораблів, серед яких залишився один підводний ракетоносій. Це ускладнена робота для протиповітряної оборони, але не неможливо. Чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування", - додала Гуменюк.

Вона пояснила, що інші носії ракет ворога заведені у пункти базування, зокрема у через погоду, оскільки очікується шторм.

Масовані атаки РФ

Варто зазначити, що росіяни з кінця квітня майже щоденно атакують Україну дронами-камікадзе та ракетами різного типу. Окупанти почали частіше використовувати аеробалістичні ракети "Кинджал" та балістичне озброєння.

Зокрема, вчора окупанти випустили по Україні понад 50 ракет, сили ППО збили 41 з них.

Також нагадаємо, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що Росія в 3-4 рази наростила виробництво ракет "Калібр" та Х-101.

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