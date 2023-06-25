Россияне готовятся к новым массированным атакам и ведут разведку, - Гуменюк

Российские войска ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг проводит разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих атак, которые, по всей вероятности, будет враг применять. Потому что есть получение новой партии "Шахедов", есть потенциал ракетный", - сказала спикер.

По ее словам, оккупанты часто наносят дроновые и ракетные атаки, когда не достигают успехов на фронте, а в своих пропагандистских ресурсах это подают как "победы".

"В настоящее время на боевом дежурстве в Черном море 6 кораблей, среди которых остался один подводный ракетоноситель. Это усложненная работа для противовоздушной обороны, но не невозможно. Четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению", - добавила Гуменюк.

Она объснила, что другие носители ракет врага заведены в пункты базирования, в том числе из-за погоды, поскольку ожидается шторм.

Массированные атаки РФ

Следует отметить, что россияне с конца апреля почти ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе и ракетами разного типа. Оккупанты стали чаще использовать аэробалистические ракеты "Кинжал" и баллистическое вооружение.

В частности, вчера оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, силы ПВО сбили 41 из них.

Также напомним, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина сообщил, что Россия в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.

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